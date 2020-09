Jason Priestley parla della salute di Shannen Doherty: "È tosta, una guerriera"

Jason Priestley, che nella serie tv Beverly Hills 90210 interpretava il personaggio di Brandon Walsh, ha regalato ai fan un aggiornamento sulle condizioni di salute di Shannen Doherty, che sul set era la sua inseparabile sorella Brenda.

Intervistato sui suoi progetti nel corso dello show australiano Studio 10, il produttore televisivo e regista 51enne ha voluto dedicare un dolcissimo pensiero anche alla sua amica.

Pochi mesi fa, a marzo, Shannen Doherty aveva annunciato ai fan tra le lacrime una recidiva del cancro al seno, giunto ormai al quarto stadio. Una brutta notizia scoperta nei terribili giorni in cui era scomparso il collega e amico (oltre che grande amore sul set) Luke Perry e che inizialmente aveva confidato soltanto a pochi amici, come il collega Brian Austin Green.

Da qualche settimana, poi, circolava voce che le sue condizioni di salute fossero peggiorate. Una voce resa ancora più preoccupante dall'assenza di aggiornamenti da parte dell'attrice.

Jason ha raccontato che, anche se l'emergenza sanitaria gli impedisce di vedersi, riescono almeno a sentirsi ogni settimana, anche solo per un veloce saluto. L'attore, che ha definito la Doherty come "una forza della natura", ha dichiarato: «L'ho sentita qualche giorno fa ed era di ottimo umore. È tosta, una combattente. E so che continuerà a combattere».

(Credits photo: Instagram/theshando)