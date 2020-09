Passeggero positivo su un volo da Milano a Catania, ora si cercano gli altri viaggiatori

Sul volo Ryanair FR 5519 partito da Milano Malpensa alle ore 20:35 e atterrato a Catania alle ore 22:30 del 18 settembre scorso a bordo c’era un passeggero che poi ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Ecco perché l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha lanciato un appello per rintracciare tutti i viaggiatori che erano a bordo di quell’aereo in quanto potrebbero essere stati contagiati.

“Il passeggero – fa sapere il Dipartimento di Prevenzione di Enna - è stato posto in isolamento fiduciario dal 18 settembre ed è risultato positivo al tampone rinofaringeo il 21 settembre. Tutti i contatti stretti sono stati posti in quarantena e sono stati informati gli organi competenti”.

I passeggeri che erano sul volo in questione sono invitati a mettersi urgentemente in contatto con gli uffici dell’ASP di Enna scrivendo all’indirizzo email covid19@asp.enna.it: è di vitale importanza riuscire a rintracciare tutte le persone presenti a bordo per evitare l’esplosione di nuovi focolai.