Si spacciava per la reincarnazione di Gesù: arrestato ex vigile urbano

È stato arrestato due giorni fa in Russia nel corso di un'operazione speciale delle forze di sicurezza l'uomo che dichiarava di essere la reincarnazione di Gesù. Le accuse a suo carico sono di estorsione e abuso della credulità popolare.

Sergej Anatol'evič Torop, questo il nome del predicatore russo che si faceva chiamare Vissarion, era un ex vigile urbano. Secondo quanto riferito dagli ex colleghi, quando intimava ai criminali di fermarsi, questi si inginocchiavano spontaneamente davanti a lui.

Come riferito dallo stesso Sergej, aveva cominciato a predicare dopo aver ricevuto la visita dello Spirito Santo che gli aveva rivelato la sua vera identità. Così nel 1991 in Siberia ha fondato un movimento religioso chiamato "Chiesa dell’ultimo testamento" che calcola l’inizio dell’era cristiana a partire dal giorno della sua nascita nel 1961, celebra il culto del giorno del giudizio e impone rigide regole agli adepti.

Sergej andava in giro in tunica bianca e barba lunga e, grazie a sermoni e promesse, era riuscito ad attirare migliaia di seguaci (si parla di circa 4mila seguaci nei villaggi siberiani e di oltre 10mila sparsi in tutto il mondo) che il sedicente Messia manipolava psicologicamente. La sua setta aveva creato non pochi problemi alle autorità e ai Pope, i preti ortodossi.

