La provocazione di Carlo Cracco contro gli sprechi: la pizza non ha uno spicchio

La FAO, insieme alle Nazioni Unite, ha istituito la prima Giornata Internazionale della consapevolezza sugli sprechi per il prossimo 29 settembre. In questa giornata si terranno incontri ed eventi con gli esperti sul tema per cercare di sensibilizzare i consumatori di fronte a questo problema, con la collaborazione di grandi chef.

Carlo Cracco a tal proposito ha deciso di lanciare una provocazione: nel suo ristorante in Galleria a Milano per un giorno ha servito pizze ridotte di un terzo e ha poi ripreso la reazione dei clienti di fronte al piatto. Le immagini sono state raccolta in un video il cui intento è, appunto, quello di sensibilizzare le persone sugli sprechi, invitandole a sprecare meno. Un terzo, infatti, è la quantità di cibo che ogni giorno viene buttato nel mondo, pari a circa 1,6 tonnellate all’anno.

“In questo momento storico ancora di più, è obbligatorio riflettere su questo tema così importante – ha detto il celebre chef - Ognuno di noi è responsabile e deve impegnarsi nei piccoli gesti quotidiani con l’obiettivo di ridurre al minimo tutti gli sprechi”.

Il 29 settembre, in collaborazione con l’app antispreco Too Good To Go, alcuni chef prepareranno dei piatti antispreco confezionati in una “Chef Box” con la ricetta: basterà prenotarla tramite l’applicazione e poi andarla a ritirare al ristorante. Oltre a Carlo Cracco, a Milano parteciperanno anche altri grandi chef di Milano, Roma e altre località.