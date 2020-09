Ha troppi tatuaggi e spaventa i bambini: maestro di scuola licenziato

Sylvain, in arte Freak Hoody, è un art performer di 35 anni. Di professione fa il maestro d’asilo ma, come riporta Le Parisien, è stato cacciato da una scuola francese grazie a un esposto presentato al Provveditorato del dipartimento dell’Essonne dai genitori degli alunni della classe che gli era stata assegnata. Il corpo di Sylvain è ricoperto di tatuaggi e secondo i genitori il suo aspetto “spaventa i bambini”.

Il maestro è stato così sollevato dal suo incarico e allontanato dalla scuola ma lui si è difeso, sostenendo che nessun alunno lo abbia mai considerato o definito come un “mostro”. “Quando mi chiedono ‘perché hai gli occhi neri?’ Rispondo che sono lì per insegnare ma che sono disposto a parlarne durante la ricreazione – ha commentato l’artista - Posso capire una misura di prudenza, ma non sono un provocatore. E penso invece che il mio aspetto insegni cosa sia la diversità ai bambini”.

Alla fine il Provveditorato ha deciso di non discriminare il maestro, limitandosi a spostarlo in un altro istituto dove insegnerà ai ragazzi più grandi delle elementari e delle medie. “Quando qualcuno mi attacca per il mio aspetto fisico – ha detto ancora Sylvain – io rispondo che sono lì solo per fare il mio lavoro”.

Il maestro, dunque, ha sempre cercato di mantenere ben distinti il suo lavoro e la sua passione, ossia le performance artistiche che lo vedono come protagonista, come testimoniano alcune foto che ha condiviso su Instagram. Sylvain ha iniziato a tatuarsi all’età di 27 anni e da allora non si è più fermato, coprendo ogni centimetro della sua pelle e spendendo più di 50mila euro.