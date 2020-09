L'amore di questo cane è incredibile: sale sul paraurti dell’ambulanza pur di rimanere accanto al padrone

Tra un cane e il suo padrone si crea un rapporto speciale che solo chi ha un cane può capire. Ne è un’ennesima prova una storia riportata da The Dodo. In Uruguay un ragazzo di nome Anderson Bahi ha raccontato di aver assistito a una scena incredibile.

Mentre tornava a casa, ha visto un’ambulanza ferma al lato della strada e ha subito notato qualcosa di strano: un cagnolino era salito sul paraurti del mezzo di soccorso pur di stare accanto al padrone che si era sentito male. I soccorritori stavano caricando il paziente sulla barella per trasportarlo in ospedale e il cane è salito sul paraurti per cercare di far capire loro che non aveva intenzione di separarsi dal suo amato padrone.

“L’amore che questo cane prova verso il suo proprietario è qualcosa di speciale. Un amore assolutamente fedele”, ha spiegato Bahi. Di fronte a quella scena, gli operatori sanitari non potevano rimanere indifferenti: uno di loro ha così riaperto il portellone dell’ambulanza per permettere al cane di salire a bordo e di restare accanto al suo padrone.

Una volta arrivati in ospedale, l’animale ha aspettato pazientemente davanti alla porta del pronto soccorso, senza allontanarsi un attimo. Una volontaria che abita vicino alla struttura sanitaria si è poi offerta di ospitare il cucciolo per una notte: “È stato molto emozionante – ha raccontato la donna - Ma grazie a Dio, il proprietario è rimasto in ospedale solo per poco. La sua famiglia è arrivata per portare entrambi a casa”. La vicenda è poi stata riportata anche sui social dove sta commuovendo tutti.