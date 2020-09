La storia di Alfredino diventa un film: Anna Foglietta sarà la madre

Alfredino e la sua storia diventeranno una miniserie, dal titolo "Alfredino - Una storia italiana". Il piccolo nel 1981 cadde in un pozzo artesiano a Vermicino, in provincia di Roma, e da lì non è più uscito. Tutta Italia ha seguito la vicenda in televisione: una tragedia quella di Alfredino che è rimasta impressa nella nostra memoria, e ci resterà per sempre. Per ore abbiamo sperato durante le operazioni di recupero, che quel corpicino uscisse sano e salvo da quel tunnel lungo e stretto.

Anna Foglietta interpreterà il ruolo di Franca Rampi, la madre del bambino. "Sento la responsabilità di riscattare la figura di Franca Rampi, figura fondamentale che ha permesso che tragedie simili non accadessero più", ha dichiarato l'attrice. "Mi tremano le gambe, il cuore, la voce nell'interpretare il ruolo di questa donna. Il desiderio di riscattare questa mamma: ha lottato per tutti senza che le sia riconosciuto, perché la protezione civile prima non esisteva. Grazie a una donna, una mamma c'è stata la forza per costruire qualcosa di utile per tutti. Il tentativo è riscattare la famiglia da tutto il dolore provato", ha poi aggiunto.

Le riprese stanno per partire. La serie drammatica vuole raccontare questa vicenda per elaborala e superarla. Pone al centro dell'attenzione il calvario che ha passato la famiglia, soprattutto nella figura di Franca Rampi, che si è battuta per fare in modo che queste tragedie non accadessero più.