Game of Thrones, House of the Dragon: annunciata la data di uscita del prequel

A distanza di due anni dalla prima dichiarazione di HBO di essere interessata alla realizzazione di cinque prequel della serie Game of Thrones, finalmente arriva l'annuncio di una data d'uscita (seppure indicativa) per uno di questi, intitolato House of The Dragon.

Il presidente di HBO Casey Bloys ha recentemente confermato che, nonostante le difficoltà e i rallentamenti di quest'anno, l'uscita del prequel incentrato sulla dinastia dei Targaryen è prevista per la prima parte del 2022. Il casting per The House of Dragon è in corso.

La serie drammatica fantasy medievale, basata per gran parte delle stagioni sui libri di George R.R. Martin (A Song of Ice and Fire), è stata creata da David Benioff e D.B. Weiss tra il 2011 e il 2019, periodo durante il quale ha vinto ben 58 Emmy.

Così come le precedenti stagioni della saga, anche il prequel trae ispirazione dal romanzo di George R.R. Martin del 2018. Ma dal momento che il libro si sviluppa su un periodo molto ampio e parla di molti monarchi, ancora non si sa su quale parte esattamente sarà incentrata la serie.

Ad oggi quello che si sa è che la HBO ha richiesto la realizzazione di 10 episodi, che saranno diretti da Miguel Sapochnik. E probabilmente saranno coinvolti diversi personaggi già apprezzati dal pubblico.

