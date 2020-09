Ecco 10 ragioni per cui è giusto amare l’autunno

L’estate è ormai finita e tante persone si rattristano al pensiero che potranno rivedere il mare solo tra un anno. Tanti altri, al contrario, sono felici che il caldo sia finito e che sia finalmente arrivato l’autunno. L’inizio della stagione fredda porta con sé anche tanti vantaggi ai quali spesso non si pensa.

Se ci sono tante persone che amano la stagione autunnale, con i suoi colori e la sua atmosfera, ci sono molte ragioni. Eccone dieci da non sottovalutare.

1. Serie tv: a partire dall'autunno il freddo diventa la scusa perfetta da dire agli amici quando non si ha voglia di uscire e si preferisce, invece, restare a casa al calduccio, sul divano in totale relax a guardare una serie tv tutta d’un fiato!

2. Cioccolata calda: con l’arrivo del freddo ci si può concedere una bella cioccolata calda che darà più sapore ai pomeriggi piovosi.

3. Halloween: con l’autunno arriva anche il 31 ottobre con una ricorrenza amatissima da tutti che permette di far festa e travestirsi dal personaggio che più amiamo.

4. Zucca: questo ortaggio non è solo il simbolo dell’autunno e di Halloween, ma anche uno degli ingredienti di questa stagione con la quale è possibile preparare piatti davvero gustosi!

5. Maglioni: con l’arrivo del freddo si possono finalmente indossare di nuovo i maglioni! Sì, anche quelli buffi natalizi, quando arriverà il periodo… e non solo quelli: sta per arrivare il momento anche dei calzettoni di lana, delle maxi sciarpe e degli stivali!

6. Piumone: dormire accoccolati sotto al piumone è qualcosa che piace davvero a tutti, anche a chi preferisce l’estate. Ebbene, sta per arrivare il momento di tirarlo fuori dall’armadio e metterlo sul letto!

7. Allenamento: chi ama fare jogging o allenarsi all’aperto ama l’autunno perché non fa più quel caldo torrido che rende ogni corsa ancora più faticosa! Allenarsi con l’aria frizzante che c’è adesso è davvero l’ideale, anche per migliorare le proprie prestazioni fisiche!

8. Shopping: autunno vuol dire anche Black Friday! Chi ama fare spese pazze adora questa stagione perché a novembre arriva questo importante appuntamento con gli sconti!

9. Paesaggi: l’autunno offre un’atmosfera meravigliosa anche per i paesaggi che cambiano colore! Per le strade o nei parchi osservare le foglie che cadono è un vero e proprio spettacolo della natura. Questa è una delle ragioni per le quali è anche bello viaggiare in questo periodo o concedersi un momento di relax, magari alle terme.

10. Caminetto: chi ha il camino in casa deve ritenersi davvero fortunato. Basta accenderlo per vivere l’atmosfera di una baita in montagna! L’ideale è mettersi lì davanti con una buona tisana calda e un bel libro da leggere!