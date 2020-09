Dovremmo lavorare solo 3 giorni a settimana per aumentare la produttività: ecco perché

Quante volte abbiamo pensato che lavorare per otto ore al giorno cinque giorni a settimana sia decisamente stressante? Ebbene, una ricerca conferma che abbiamo ragione e rivela che per migliorare la produttività di ognuno bisognerebbe ridurre l'orario di lavoro ad un massimo di 25 ore a settimana.

La ricerca in questione è stata condotta presso il Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research e conferma che lavorare tanto non ci fa affatto bene. Secondo lo studio, infatti, superate le 25 ore settimanali l'attenzione cala inevitabilmente e per questo ci si perde in mille distrazioni.

Ma questa non è certamente una novità. Un'altra ricerca giapponese di qualche anno fa affermava esattamente la stessa cosa, dimostrando che soprattutto dopo i 40 anni non si dovrebbe lavorare per più di 25 ore a settimana.

Le 25 ore settimanali potrebbero essere concentrate dal lunedì al mercoledì, oppure distribuite in 5 giornate da 5 ore, oppure 4 giornate da 6 ore... lasciando libero tanto tempo da dedicare a se stessi. Insomma: tutte le alternative possibili sembrano fantastiche!

