L'incredibile foto scattata ad Assisi sembra mostrare S.Francesco tra le nuvole mentre parla agli uccelli

Sta facendo il giro dei social una foto scattata ad Assisi che ritrae una porzione di cielo in cui le nuvole sembrano riprodurre l'inconfondibile sagoma di San Francesco che parla agli uccelli.

A scattare la suggestiva foto è stato Christopher Wentworth, un fotografo americano che risiede ad Assisi e, per gentile concessione dell'autore, l'immagine è stata condivisa dai canali social ufficiali del Sacro Convento di San Francesco d'Assisi.

Guardando la foto e la sagoma creata dalle nuvole sembra inevitabile il confronto con la famosa scena della Predica agli uccelli di San Francesco dipinta da Giotto nella Basilica Superiore.

Inutile dire che l'immagine, condivisa su Facebook ed Instagram, è stata accolta con enorme entusiasmo da parte dei follower e dei fedeli, ottenendo tantissime visualizzazioni, condivisioni, like e commenti.

Alla domanda posta dall'autore che chiede "Non sembra San Francesco che predica agli uccelli?", in molti non hanno esitato a rispondere che "è certamente così".

(Credits photo: Instagram/sanfrancescoassisi)