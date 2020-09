Deputato hot: bacia il seno della fidanzata durante una seduta virtuale della Camera argentina

Scandalo sessuale in Argentina: un deputato, pensando di non essere ripreso, ha preferito dedicare le sue attenzioni alla fidanzata seduta accanto a lui durante una seduta virtuale della Camera argentina.

Il politico protagonista del momento hot è Juan Ameri. Mentre i colleghi illustravano il progetto del governo riguardante le misure di protezione del sistema pensionistico nazionale, il deputato sembrava decisamente più interessato alla donna. Nel video, diventato virale, si vede chiaramente l'uomo cingerla e baciarle il seno.

Ovviamente il politico era convinto che il quel momento il suo collegamento internet fosse interrotto. Ma evidentemente si sbagliava: infatti il momento hot è stato trasmesso su un maxi-schermo.

L'episodio, rimbalzato rapidamente su tutti i media, ha scatenato non poche polemiche, tanto che il deputato si è visto costretto a rassegnare le dimissioni. Juan Ameri ha dichiarato: "Non intendevo in alcun modo mancare di rispetto a questa onorevole Camera e ai miei colleghi deputati e deputate o al popolo di Salta che mi ha eletto. Sono consapevole della responsabilità che la mia carica rappresenta, per questo pongo a disposizione la mia rinuncia come deputato nazionale".

(Credits photo: bolavip.com)