Gordon Ramsey e il tagliere da 22 euro: critiche al suo ristorante di Londra

Gordon Ramsey è al centro delle polemiche per il suo ristorante stellato di Londra dove il menù da tre portate costa ben 140 euro a persona. Se poi si vuole il tè o il caffè, bisogna sborsare altri 10 euro.

Negli ultimi giorni, inoltre, su Tripadvisor lo chef ha ottenuto diverse recensioni molto negative. In una, particolare, un cliente si è lamentato per un tagliere di formaggi il cui costo sarebbe di 22 euro a testa e che, secondo lui, sarebbe “insultante” e “insipido”. Secondo il cliente, inoltre, le tartine presenti nel tagliere erano “al limite della noia”, qualcosa che anche lui “avrebbe potuto fare a casa”.

In un’altra recensione, invece, un cliente si è lamentato per un piatto di carne con patate, pagato 25 euro: secondo il suo racconto, nel piatto ci sarebbero state una bistecca “minuscola” e delle patate “troppo salate”. “Gordon non è Heston”, questo è il titolo che il cliente scontento ha dato alla recensione, riferendosi a Heston Blumenthal, altro noto chef inglese che, secondo lui, sarebbe molto più bravo di Gordon Ramsey.