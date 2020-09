Pavia, donna ubriaca e smemorata arriva al pronto soccorso dicendo di essere Julia Roberts

Nel luglio scorso una donna è stata portata da alcuni agenti della Polizia locale al pronto soccorso dell’Ospedale di Vigevano, in provincia di Pavia: era ubriaca e aveva probabilmente già perso la memoria, in quanto non è riuscita a dire agli agenti la sua identità, sostenendo, invece, di essere Julia Roberts, la diva di Hollywood.

Come riporta La Provincia Pavese, i poliziotti l’avevano fermata perché, a causa del suo stato di ebbrezza, stava molestando alcuni passanti nei pressi della stazione di Mortara. Non riuscendo a calmarla, gli agenti hanno così deciso di portarla in ospedale, dove è stata ricoverata con l’annotazione N.N. sulla cartella clinica, in quanto la donna era priva di documenti e, appunto, non ha saputo fornire i suoi dati personali.

In seguito, ripresasi dalla sbornia, la donna è stata dimessa ma non si è mai allontanata dall’Ospedale di Vigevano: in questo periodo ha vissuto nella sala d’aspetto della struttura, nutrendosi del cibo delle macchinette offerto da medici, infermieri e altri pazienti.

Alla fine la donna è stata ricoverata nel reparto di psichiatria del San Matteo di Pavia e oggi continua a non ricordare nulla: nessuno conosce la sua identità e la sua storia continua a essere un mistero.