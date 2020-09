Il nipote di Pablo Escobar ha una “visione” e trova 18 milioni di dollari nascosti dallo zio

Pablo Escobar aveva nascosto un tesoro nella sua casa di Medellin, in Colombia. A quanto pare nessuno sapeva della sua esistenza, neanche i suoi familiari, fino a che il nipote del re della droga non ha avuto una “visione”. Come hanno riportato i media sudamericani, Nicolas Escobar, che vive nell’appartamento di Medellin, è riuscito a ritrovare il malloppo nascosto in un muro della casa: si tratta di 18 milioni di dollari chiusi in un sacchetto di plastica e nascosti dallo stesso Pablo Escobaer diversi anni fa. Molte banconote, però, si sarebbero rovinate e sarebbero dunque inutilizzabili.

La fortuna del signore dei narcotrafficanti era enorme: si parla di circa 59 miliardi di dollari che l’uomo avrebbe suddiviso in piccoli tesori nascosti nelle sue tantissime proprietà sparse in Colombia. Nicolas ha raccontato che non è la prima volta che, grazie a delle visioni, riesce ad arrivare al bottino dello zio.

“Ogni volta che mi sedevo nella sala da pranzo e guardavo verso il parcheggio – ha raccontato – vedevo un uomo entrare e scomparire. L’odore era sorprendente. Un odore cento volte peggiore di quello di un uomo morto”. Grazie alle sue “visioni”, Nicolas ha detto di aver trovato in passato una penna d’oro, dei telefoni satellitari, una macchina fotografica e un rullino non sviluppato.