Allarme in Texas: trovato un parassita mangia-cervello nella rete idrica

In Texas, e in particolare nella zona di Houston, è scattato l'allarme per la presenza di un parassita letale nella rete idrica, scoperto dopo la morte di un bimbo di 6 anni. Si tratterebbe del Naegleria fowleri, definita un’ameba mangia-cervello.

Lo scorso 8 settembre il piccolo Josiah McIntyre (6 anni) è deceduto nella terapia intensiva al Texas Children’s Hospital dopo aver contratto una rara infezione al cervello che non gli ha lasciato scampo. Secondo le ricostruzioni il piccolo avrebbe inalato il parassita giocando nelle fontanelle che spruzzano acqua dal pavimento.

La morte del piccolo ha fatto scattare immediatamente i controlli. I test hanno infatti confermato la presenza del parassita nella rete idrica, pertanto è stato diramato un avviso che inizialmente vietava l'utilizzo dell’acqua del rubinetto, poi ha indicato di utilizzarla soltanto dopo averla bollita fino a quando la rete non sarà completamente depurata.

L'allarme riguarda oltre 120mila persone e le autorità sono state costrette a distribuire centinaia di casse di acqua potabile.

Il Naegleria fowleri è un parassita molto pericoloso (letale nel 90% dei casi) che, entrando dal naso, può infettare il cervello nutrendosi di tessuto nervoso cerebrale e provocando la meningoencefalite amebica primaria.

(Credits photo: foxnews.com)