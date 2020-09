Bar in Thailandia assume solo chi ha almeno la quarta di reggiseno

Volete lavorare al Cup Cafè? Se non avete tra i requisiti la taglia quarta di reggiseno, beh, non presentate nemmeno la vostra candidatura! Già perché in questo locale della Thailandia alle bariste e alle cameriere è richiesta una “coppa” abbondante.

Questo il segreto del suo successo, unito ad una grande popolarità sul web. Ad aver aiutato ad incrementare il fatturato, infatti, sono stati anche gli “scatti rubati” che i clienti hanno iniziato a diffondere in rete.

Dal dress code delle dipendenti è chiaro quanto ad apprezzare siano soprattutto gli uomini...e non parliamo né di bevande né di pietanze.

Tra le cameriere la prima ad essere immortalata e pubblicata sul web è stata Nami Gnyotta, in “arte”, una studentessa di lingue di 22 anni che, grazie alle sue morbide forme “supporta” le vendite.

Dal canto suo, forse per evitare di essere tacciato di sessismo, il proprietario evidenzia come la “politica di abbigliamento” dell’azienda non sia restrittiva, dal momento che alle ragazze non è esplicitamente richiesto di indossare degli abiti succinti.