Questo è il vero volto di James Bond: era una spia inglese attiva in Polonia

James Bond è esistito davvero. Dopo anni di ricerche, l'Istituto di memoria nazionale polacco ha pubblicato su Facebook la carta di identità di James Albert Bond, una spia inglese attiva appunto sul territorio polacco.

L'uomo era un diplomatico inglese che, durante gli anni della Guerra Fredda, lavorò sotto copertura a Varsavia. Secondo quanto ricostruito dall'istituto, il vero James Bond sarebbe arrivato in Polonia il 18 febbraio del 1964 e inserito all'interno dell'Ambasciata britannica con un ruolo militare. Non passò molto tempo prima di diventare un sorvegliato speciale dell'intelligence polacca.

Nel post condiviso dall'istituto si legge: "I documenti mostrano che si è infiltrato in obiettivi militari in almeno due occasioni. Lasciò la Polonia nel 1965, un anno dopo il suo arrivo. Cosa stava facendo davvero Bond a Varsavia? La sua missione è stata completata? O si è trattato solo di uno scherzo per prendere in giro i servizi segreti polacchi, considerato che il personaggio di Bond era famoso in tutto il mondo sin dagli Anni Cinquanta?".

Secondo altre indiscrezioni, pare che il vero James Bond amasse le donne come la sua versione cinematografica, non beveva però Martini, ma birra polacca.

Ecco le foto della carta d'identità di James Bond.