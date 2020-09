A 89 anni consegna pizze per vivere... poi TikTok gli cambia la vita

Derlin Newey ha 89 anni e vive nello Utah in una casa mobile. Prende la pensione sociale e arrivare a fine mese per lui è davvero difficile. È così che ha deciso di diventare un pony express di pizze per tirare su qualche soldo in più.

Lavora 30 ore alla settimana e gira tutta la città per consegnare le pizze. È molto conosciuto in zona e alcuni suoi clienti abituali, conoscendo la sua storia, hanno deciso di dargli una mancia speciale. Hanno lanciato una raccolta fondi su TikTok e hanno raccolto la bellezza di oltre 12mila dollari.

Tutto è partito con la famiglia Valdez, che è solita ricevere la pizza da Derlin. Siccome l'anziano è molto simpatico e ha una parlantina brillante, hanno iniziato a filmare le sue consegne divertenti e hanno aperto un profilo su TikTok dedicato proprio a lui, chiedendo a tutti di fare una donazione per farlo lavorare un po' meno.

Un gesto bellissimo da tutta la comunità che fa capire in che condizione alcune persone siano costrette a vivere... o meglio sopravvivere!

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews



@JDortz_Photog pic.twitter.com/WEJdOKoVnN