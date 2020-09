Chiara Ferragni come George Clooney: vuole comprare una villa sul Lago di Como

Il Lago di Como affascina e incanta tutti. Non a caso, il divo di Hollywood George Clooney ha comprato una splendida abitazione a Lario, dalla quale gode di una vista mozzafiato. Ora sembra essere arrivato il turno di Chiara Ferragni e famiglia. L'influencer, secondo alcune indiscrezioni, vorrebbe acquistare una villa a Bellagio, più precisamente Villa Barzaghi.

Si tratta di una residenza che conta ben 15 camere da letto e 12 bagni, con 4 ettari di parco, arredi di pregio e tanto relax condito con il giusto livello di privacy per una delle famiglie più cliccate del web. C'è anche un casale rustico da usare come dépendance per gli ospiti di riguardo. I Ferragnez sono stati avvistati più volte nei pressi del Lago di Como. Chiara desidera trovare una dimora non lontano da Milano, dove passare piacevolmente il suo tempo lontano dagli impegni di lavoro.

La villa è ancora in vendita e le trattative si stanno svolgendo nel più stretto riserbo.