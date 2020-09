Vedi un cane o un clown in questa foto? L'illusione ottica che sta facendo impazzire tutti

Il popolo della rete si divide, letteralmente. La nuova illusione ottica che sta girando in rete, da una parte è dolce e dall'altra inquietante. La scorsa settimana un utente ha pubblicato una foto su Twitter che ha scatenato tutti: è un docile cagnolino o un terribile clown dei fil dell'horror?

Una spiegazione c'è ovviamente, trattandosi di una illusione il nostro occhio viene tratto in inganno perché è in grado di focalizzare solo una parte del tutto e non guarda l'insieme. Per vedere entrambe le figure nella foto bisogna, appunto, avere una visione più ampia.

Per visualizzare il cane, bisogna individuare i suoi occhi che sono nella parte superiore della foto: in questo modo, sarà facile poi riconoscere tutto il resto. Per vedere il clown, è necessario focalizzare l'attenzione sul suo occhio destro che è il naso del cane.

E voi cosa vedete, un cane o un clown? C'è addirittura chi li vede entrambi.