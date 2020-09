Le monete da 1 e 2 centesimi potrebbero sparire dal 2021

Addio monetine da 1 e 2 centesimi di euro. La commissione europea sta valutando l'impatto sull'uso di queste monete, per capire se eliminarle del tutto dalla fine del 2021. Nel nostro paese questi cents non sono coniati più dal 2018 e negli esercizi già è in uso il classico arrotondamento, ipotizzato anche per quando saranno eventualmente eliminati.

La Ue sentirà le istituzioni, le autorità pubbliche, l'industria e la società civile, al fine di esaminare l'utilizzo di questi conii, e capire se è il caso di toglierli definitivamente attraverso una proposta di legge, al cui interno saranno stabilite tutte le regole del caso.

Eliminando i ramini da 1 e 2 centesimi si attuerà un arrotondamento per eccesso o per difetto, per arrivare ai 5 centesimi più vicini. Facciamo un esempio: i prezzi con 0,1 e 0,2 centesimi diventeranno zero, mentre quelli con 0,3, 0,4, 0,6 e 0,7 arriveranno a 5 centesimi, gli 0,8 e 0,9 cent si porteranno a 10 centesimi.

Dalla commissione europea fanno sapere: "La Commissione valuterà attentamente l’impatto economico, ambientale e sociale dell’introduzione dell’arrotondamento dei prezzi". L'idea parte dall'esempio di altri Paesi che aderiscono all'euro, come Belgio, Irlanda e Finlandia.