300 euro per guardare serie tv sul divano: l’offerta di lavoro di un’azienda di abbigliamento

Il Coronavirus ha cambiato le nostre abitudini e ormai, anche dopo la fine del lockdown, trascorriamo molto più tempo in casa per cercare di evitare di essere contagiati. Di fronte a questa situazione, anche le aziende stanno cercando di adeguarsi per proporre prodotti adatti al momento che stiamo vivendo.

È il caso di Pour Moi, un’azienda di abbigliamento che sta puntando molto sugli “abiti da casa”, molto più richiesti in questo periodo proprio a causa della pandemia che ci costringe a passare molto più tempo nelle nostre abitazioni. L’azienda ha dunque deciso di assumere un tester per i propri prodotti, con una paga di 30 sterline l’ora.

La persona in questione dovrà semplicemente testare dei capi d’abbigliamento “casalinghi” indossandoli per svolgere le normali attività che si svolgono in casa, in particolar modo in questo periodo storico, ossia ad esempio stare sdraiati sul divano a guardare serie tv, passare del tempo sui social, leggere o sorseggiare un bicchiere di vino.

Il proprietario di Pour Moi, Michael Thomson, ha spiegato così la scelta dell’azienda: “Sappiamo che negli ultimi mesi molte persone hanno trascorso più tempo in abbigliamento da casa che mai – ha spiegato - per questo motivo abbiamo visto salire alle stelle la domanda di pantaloni comodi come joggers, pigiami e felpe con cappuccio. Con l’avvicinarsi dell’inverno, sappiamo che la nostra prossima stagione di abbigliamento da casa sarà incredibilmente richiesta, quindi dobbiamo assicurarci che sia all’altezza del compito”.

In pratica, dunque, il candidato scelto dovrà semplicemente stare a casa indossando i capi di abbigliamento di Pour Moi, come pantaloni da jogging, pigiami, felpe e così via, assicurandosi che siano caldi, comodi e soprattutto adatti al clima autunnale e invernale. L’azienda darà al neo assunto dei compiti da svolgere indossando questi abiti: bisognerà, ad esempio, guardare tre episodi della propria serie tv preferita, gustare una cioccolata calda, del tè o del vino, o stare sui social media utilizzando uno smartphone per almeno 10 minuti. In totale, il candidato dovrà lavorare per 10 ore in un mese e la paga complessiva sarà di circa 300 euro.

Alla fine del periodo di lavoro, il candidato dovrà compilare un sondaggio relativo agli indumenti testati affinché l’azienda possa poi apportare eventuali miglioramenti ai prodotti. L’offerta di lavoro è aperta a chiunque abbia almeno 18 anni e ami “oziare” in casa; è possibile partecipare anche dall’Italia, candidandosi tramite il sito ufficiale di Pour Moi. Le selezioni terminano il 12 ottobre ma l’azienda ha fatto sapere di aver ricevuto già migliaia di candidature; chi volesse partecipare, dunque, deve affrettarsi.