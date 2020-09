L'appello dello Youtuber Zoda dopo l'overdose è un inno alla vita: "Non chiudetevi nell’ombra!"

Daniele Sodano in arte Zoda, lo youtuber (da quasi 28 milioni di visualizzazioni) diventato famoso nel settore gaming e poi passato al rap, ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram un accorato appello che suona come un inno alla vita.

Il 24enne ha confessato di aver rischiato la vita per overdose appena pochi giorni fa: «Ho abusato di varie droghe e farmaci - ha raccontato il giovane - presi ingenuamente nel tentativo di colmare dei vuoti della mia persona, andando in overdose».

Zoda ha raccontato che ha sempre cercato la perfezione e ora non è facile mostrare le proprie fragilità alla gente sui social. Ma arrivato a questo punto è convinto del fatto che la vera forza consista nel mostrare le proprie debolezze. Liberarsi dalla corazza, dice lo youtuber, è il primo passo per potersi aiutare e aiutare gli altri.

Daniele ammette di essere stato fortunato e di aver avuto un'altra chance. Dopo aver rischiato di morire, ora sa quanto sia preziosa la vita e si sente pronto ad intraprendere un percorso di guarigione.

Il post di Zoda si conclude con un vero e proprio appello. Daniele invita chi (come è capitato a lui) sente di avere dei problemi a non cercare di risolverli con droghe, alcool o psicofarmaci: «Non giocate con la vita. Se avete dei problemi fatevi forza e nel primo momento lucido, parlatene con qualcuno di fiducia, non chiudetevi nell’ombra e sconfiggete il male prima che sia a lui a uccidere voi. Tutti siamo fatti di luce e ombra, sta a noi scegliere in che posto stare. Scegliete la vita, non traditela».

A poco più di un'ora dalla pubblicazione, il post di Daniele ha già ricevuto oltre 80mila like e tantissimi commenti di sostegno e di incoraggiamento.

