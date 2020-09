Arriva la piastra per lisciare la barba degli uomini

Negli ultimi tempi la barba è tornata di moda: sempre più uomini decidono di tenerla lunga ma spesso, come accade alle donne con i capelli, anche per loro non è facile tenerla in ordine. Ecco perché un’azienda ha pensato di creare una piastra in versione maschile: si chiama Aberlite Pro ed è utilizzabile per lisciare sia la barba che i capelli.

Il prodotto è semplice da usare e promette di sistemare la barba in soli 120 secondi: è dotato di otto diverse impostazioni di calore per ottenere uno stile differente e di setole molto vicine tra loro che raggiungono e stirano anche i peli più corti e ruvidi. Nel manico della spazzola, invece, è presente uno ionizzatore integrato che serve per modellare i capelli.

La piastra ideata per gli uomini è disponibile in due colori, grigio e nero, è acquistabile sul sito di Aberlite e costa 120 dollari.