Ecco cos'è la challenge di Jonathan Galindo che potrebbe aver spinto l'11enne di Napoli a suicidarsi

Dietro la morte del bambino di 11 anni, che si è suicidato a Napoli ieri mattina, potrebbe esserci un nuovo pericoloso fenomeno che si sta diffondendo sui social: la challenge di "Jonathan Galindo".

Il bambino, prima di compiere il gesto, ha lasciato ai genitori un biglietto in cui parlava di dover "seguire l'uomo con il cappuccio". Proprio questo messaggio ha fatto subito pensare agli inquirenti che il bambino potrebbe essere stato vittima di un gioco mortale.

Quello di "Jonathan Galindo" è un fenomeno molto diffuso negli USA, che si è poi diffuso anche in Europa. Il personaggio, dalle sembianze simili a quelle di Pippo della Disney, chiede l'amicizia ai giovanissimi sulle piattaforme social e poi li invita a giocare con lui proponendo sfide di coraggio sempre più pericolose, fino all'autolesionismo.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, ma intanto hanno sequestrato tutti i dispositivi elettronici in grado di collegarsi ad internet che erano in possesso del bambino per poter risalire all'origine del suo gesto.

