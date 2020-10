Le chat di Instagram e Messenger si uniscono: ecco le novità

Novità in casa Facebook. Il colosso dei social network ha annunciato la parziale fusione tra le chat di Instagram e Messenger. La notizia girava già da un po' di tempo, ma ora arriva la conferma ufficiale da parte del gruppo. Cosa cambierà, quindi, per gli utenti delle due piattaforme?

Le persone potranno dialogare con i contatti e gli amici presenti sull'app opposta. La comunicazione funzionerà anche senza essere necessariamente registrati a entrambe le chat. Ogni utente Instagram potrà decidere se parlare con gli utenti Messenger e viceversa. Questo allarga le possibilità di interazione tra i due social e i contatti potranno essere più vicini, anche senza scaricare tutte le app. Si aspetta la fusione anche di WhatsApp.

Per il momento questa nuova funzionalità è in fase di collaudo e disponibile solo per una cerchia ristretta di persone, ma presto arriverà a tutti.

Le novità, però, non finiscono qui. Le chat di Instagram, infatti, erediteranno alcune funzioni di Messenger, come: lo sfondo colorato per le conversazioni, la possibilità di inviare selfie in formato adesivo, le chat di gruppo.

Ecco l'annuncio ufficiale che tutti stavano aspettando.