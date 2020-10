Parolacce e bestemmie: zoo inglese costretto ad isolare 5 pappagalli

L'amministrazione di un parco inglese, che ha recentemente riaperto i battenti dopo il lungo lockdown, è stata costretta ad allontanare dall'area dei visitatori 5 pappagalli sboccati che continuavano a ripetere bestemmie e parolacce, sghignazzando tra di loro.

Lo strano episodio è accaduto nello zoo di Lincolnshire, dove i pappagalli hanno accolto in modo piuttosto inconsueto i primi visitatori dello zoo (bambini compresi) coprendoli di ogni tipo di improperio.

Secondo quanto riferito dal direttore del parco, Steve Nichols, i pappagalli avrebbero appreso l'uno dall'altro il linguaggio osceno mentre trascorrevano il periodo della quarantena nella stessa gabbia. E le risate degli addetti allo zoo li avrebbero ulteriormente incoraggiati a pronunciare le parolacce. "Sembrava di stare in un vecchio dopolavoro dove tutti imprecano e ridono in modo sguaiato", ha dichiarato in una intervista.

Il direttore, di fronte alla reazione sconvolta del pubblico, non ha potuto far altro che allontanare i 5 pappagalli "maleducati" dall'area del pubblico, separandoli in altrettante gabbie e sperando che la compagnia di pappagalli più educati possa indurli a "comportarsi meglio".

(Credits photo: independent.co.uk)