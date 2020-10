La nuova stella dei videogames è la messicana Danyan Cat

Si chiama Daniela Camacho Martínez (nome d'arte Danyan Cat) la nuova stella dei videogame che sta facendo impazzire il web su qualunque piattaforma.

Sul suo canale Youtube conta 1,4 milioni di iscritti (e più di 41 milioni di visualizzazioni), su Instagram vanta 2,6 milioni di follower, mentre su TikTok sono più di 5,7 milioni a seguirla.

Danyan Cat è un personaggio decisamente poliedrico, oltre ad avere un aspetto che l'aiuta molto.

Visualizza questo post su Instagram Qué onda morritos, buenos días Un post condiviso da ♡ DanyanCat ♡ (@danyancatsq) in data: 23 Lug 2019 alle ore 10:15 PDT

Si è imposta come la regina degli esports e degli egames: i videogiochi ai quali si sta dedicando ultimamente sono Among us, Fortnite e Fall Guys, che spesso gioca in modalità live, deliziando i suoi fan.

Ma non è tutto. Daniela è anche una youtuber, una influencer di successo ed una delle cosplayer più ammirate... anche oltre i confini del proprio Paese.

Sa benissimo di essere molto sexy e non fa niente per nasconderlo: non di rado, infatti, posta video e foto a dir poco bollenti che infiammano letteralmente il web...

(Credits photo: Instagram/danyancatsq)