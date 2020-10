Banane a rischio dopo l’eruzione del vulcano Sangay in Ecuador

Domenica 20 settembre in Ecuador si è verificata una violenta eruzione del vulcano Sangay che ha distrutto intere piantagioni di banane del Paese, che è il principale esportatore mondiale di questo frutto. Come riportano i media locali, sono stati distrutti oltre 55mila ettari di bananeti, in particolare quelli delle provincie di Guayas e Los Rios, ossia due zone che da sole producono il 25-30% di tutte le banane esportate nel mondo.

I danni riguardano anche le banane già raccolte: oltre un milione e mezzo di casse sarebbero ormai invendibili perché ricoperte dalla cenere che bloccherebbe il processo di maturazione dei frutti. Quanto accaduto ha messo in allarme tutti coloro che lavorano nel settore delle banane, in quanto, vista la situazione, nel 2021 si prevede un drastico calo dell’esportazione dei frutti nel resto del mondo, con un conseguente aumento dei prezzi.