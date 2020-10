GF Vip, Denis Dosio ha bestemmiato?

Il GF Vip quest’anno fa discutere più del solito: dopo l’espulsione di Fausto Leali per una frase razzista, adesso anche un altro concorrente rischia di uscire dalla casa prima del previsto. Si tratta del giovane influencer Denis Dosio, al quale sarebbe sfuggita una bestemmia durante una conversazione con i suoi coinquilini. Pare l’abbia pronunciata come un intercalare, senza una reale intenzione offensiva, ma le regole sono regole e certe cose non sono ammesse in ogni caso.

I compagni si sono subito accorti dell’espressione fuori luogo utilizzata dal diciannovenne e hanno risposto con un coro di “no!” per poi cambiare subito argomento, nel goffo tentativo di coprire la colpa del giovane, per evitargli la squalifica. I concorrenti si trovavano in camera da letto e per chiudere subito l’episodio Francesco Oppini ha dato subito la buonanotte a tutti, facendo finta di niente. Il giorno dopo, però, gli stessi concorrenti hanno parlato dell’accaduto, chiedendosi quale sarà ora il destino del giovane.

Denis ha bestemmiato sentite attentamente e anche gli altri se ne sono accorti #GFVIP pic.twitter.com/SU4a9aUM3i — Marco (@Marco90081036) October 1, 2020

Il ragazzo, però, probabilmente rischia comunque di essere punito con l’espulsione dalla casa, in quanto il video è subito finito in rete e sta rimbalzando sui social, dunque le sue parole sono state notate da tutti.

Al momento da parte della produzione del GF Vip non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali su quanto accaduto la scorsa notte. Se la presunta bestemmia di Denis sarà accertata, però, è molto probabile che l’influencer dovrà abbandonare la casa durante la puntata di questa sera.