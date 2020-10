L'anziano malato e il piccione: la foto simbolo di amore e abbandono

Ci sono alcune immagini che in pochissimo tempo diventano un simbolo. Sono immagini che raccontano una storia, che può essere quella di tutti noi. Khalid Mahmood Qurashi, Presidente dell’Animal Save Movement Pakistan, ha pubblicato su Facebook una fotografia che fa riflettere.

Nello scatto vediamo un uomo anziano su un letto di ospedale, accanto a lui un piccione, che sembra fargli compagnia. La foto ha fatto presto il giro del mondo, diventando virale. Un simbolo di amore e di abbandono. L'infermiera che ha catturato questo momento ha detto: "Sono passati 3 giorni da quando questo signore anziano è arrivato in ospedale. In 3 giorni nessuno della sua famiglia è venuto a chiedere informazioni sul suo stato di salute ma da 2 giorni un piccione lo raggiunge, staziona sul suo letto per un po' e se ne va".

Si è venuto a sapere in seguito che l'uomo era abituato a sedersi su una panchina e a dare da mangiare ai piccioni. Questo è un gesto di riconoscenza da parte del mondo animale, quando anche gli affetti più cari si dimenticano di te. A voi le conclusioni.