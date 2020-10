"Sedere come J-Lo e fianchi da Kim Kardashian": l'ex Ken umano dopo l'ultima operazione

Ancora una trasformazione per l'ex Ken umano che si è recentemente sottoposto ad una nuova operazione chirurgica per aumentare le dimensioni del sedere.

Rodrigo Alves, che da qualche tempo ha chiesto di essere chiamata Jessica Alves, si sente finalmente felice e sexy dopo la gluteoplastica (costata 35mila euro) che, a suo dire, gli ha restituito "un sedere come J-Lo e fianchi da Kim Kardashian".

Jessica ha orgogliosamente mostrato il risultato della sua ultima operazione in una serie di scatti a bordo piscina, realizzati durante una vacanza a Marbella, poi postati sul suo account Instagram da oltre 1 milione di followers.

"Ho avuto un'intervento estetico che mi ha cambiato la vita, in questa mia nuova transizione che mi ha restituito con un sedere come J-Lo e fianchi da Kim Kardashian. Voglio essere una donna voluttuosa con le curve e ora lo sono e mi sento sexy per la prima volta nella mia vita!", ha dichiarato l'ex Ken Umano, aggiungendo di non essere più interessato a "voce " e "genitali maschili".

L'emergenza sanitaria ha infatti rallentato i suoi programmi costringendolo a posticipare l'intervento di femminilizzazione della voce e l'intervento di riassegnazione del sesso.

Il prossimo obiettivo? Come ha dichiarato in una precedente intervista è quello di avere una famiglia e diventare madre.

(Credits photo: Instagram/jessicaalvesuk)