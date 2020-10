Bolsonaro fa firmare al suo cane una legge contro il maltrattamento di animali

Il Congresso brasiliano ha recentemente approvato una nuova legge che prevede pene più severe per chi maltratta cani e gatti: ora sarà possibile punire i trasgressori con multe e detenzione tra i due e i cinque anni, contro il massimo di 12 mesi previsti dalla precedente normativa. In più si potrà impedire ai trasgressori di adottare nuovamente degli animali.

La legge è stata firmata dal Presidente del Brasile Jair Bolsonaro in persona che, per l'occasione, si è presentato in compagnia del suo cane Nestor. Quest'ultimo, a giudicare dalle foto, non sembrava molto entusiasta del suo coinvolgimento nell'operazione che, a detta di molti, non è che un tentativo di migliorare l'immagine del Presidente (più interessato agli animali, che alla Pandemia e agli incendi in Amazzonia).

Una foto con il migliore amico dell'uomo può valere tanto dal punto di vista dell'immagine. Anche se di fatto questa legge non sarà davvero applicata: a detta degli esperti, infatti, sembra davvero difficile che, in un territorio vasto come il Brasile, si possa far effettivamente rispettare una legge simile.

Intanto, però, le foto della cerimonia per la firma al Palazzo Planalto sono diventate ben presto fonte di non pochi meme per gli internauti.

(Credits photo: Instagram/jairmessiasbolsonaro)