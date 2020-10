Chiara Ferragni pubblica la prima foto col pancione

Dopo settimane di indiscrezioni, nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha annunciato ufficialmente di aspettare il suo secondo figlio. La nota influencer e il marito Fedez hanno postato delle foto del piccolo Leone che tiene in mano l’immagine dell’ecografia della mamma. In seguito, Chiara ha postato anche un video che mostra il momento in cui ha scoperto di essere incinta dopo aver effettuato il test fai da te. Nella clip girata il 23 luglio scorso la si vede mentre si commuove per la gioia dopo aver letto il risultato. "Sono una doppia mamma!", dice nel video.

In seguito, Chiara ha postato la sua prima foto col pancione, quella che tutti i suoi fan stavano aspettando. L’immagine, in realtà, è stata scattata quasi un mese fa, quando la gravidanza era ancora un dolce segreto. “Una delle prime immagini col pancione – ha scritto nel post – 9 settembre, all’undicesima settimana”.

Oggi l’influencer si trova dunque all’incirca alla quindicesima settimana; sono tanti i fan e i personaggi del mondo dello spettacolo che in questi giorni le stanno facendo gli auguri per questo lieto evento.