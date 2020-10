C'è un film che sarà visibile solo tra 100 anni: "100 Years" di John Malkovich

"100 Years" è un film di fantascienza scritto e interpretato da John Malkovich e diretto da Robert Rodriguez che ha qualcosa di unico: nessuno di noi potrà vederlo perché è destinato ad un pubblico che non è ancora nato. Il film, infatti, è stato pubblicizzato con lo slogan "The Movie You Will Never See".

A quanto pare per la prima del film sono stati realizzati soltanto 1000 inviti in metallo, alcuni dei quali ovviamente riservati ai discendenti di John Malkovic e Robert Rodriguez.

La prima proiezione del film è stata fissata per 18 novembre del 2115 e la data scelta non è casuale. Oltre a cadere a 100 anni dalla realizzazione della pellicola, è anche lo stesso giorno dell'anteprima mondiale di "Ben Hur", il kolossal del 1959 vincitore di 11 premi Oscar.

Non esistono veri e propri trailer del film e la trama è avvolta dal mistero. La pellicola, come mostra un teaser del film, è legata al Louis XIII, prodotto dal colosso francese Rémy Martin: occorrono infatti 100 anni per produrre una bottiglia di questo pregiato cognac. Nel teaser, che fa pensare ad una grandiosa operazione commerciale, si vede Malkovich sistemare la bobina del film (insieme ad una bottiglia di Louis XIII) in una camera di sicurezza che si aprirà solo nella data stabilita. La teca ha fatto una “comparsata” al Festival di Cannes nel 2016 per poi tornare nella città di Cognac, in Francia, dove attenderà la fatidica data.

(Credits photo: Youtube)