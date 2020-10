Messico, scarafaggi ricoperti di gemme venduti come souvenir

In Messico sono stati inventati dei nuovi souvenir davvero singolare: si tratta di scarafaggi, coleotteri e altri insetti che vengono trasformati in gioielli. Per quanto possano non piacere, questi insetti sono comunque degli esseri viventi e il modo in cui vengono trasformati in oggetti da vendere e regalare è terribile: questi animaletti, infatti, vengono trasformati in souvenir da vivi.

Sul loro dorso vengono applicate pietre preziose con una particolare colla; i gioielli così ottenuti vengono poi venduti in negozi che si spacciano per vere gioiellerie, dove i turisti li acquistano magari senza sapere cosa c’è dietro.

Chi produce questi monili, che sono poi per lo più spille, sostiene che questa sia un’antica tradizione, risalente addirittura ai Maya; secondo la credenza popolare, questi oggetti sarebbero di buon auspicio. Fortunatamente, l’esportazione di questi oggetti è molto difficile: negli Stati Uniti, ad esempio, è vietata perché è proibito introdurre qualsiasi tipo di insetto nel Paese, per evitare l’inserimento di specie invasive nel territorio. Alcuni anni fa, infatti, una donna fu fermata in un aeroporto in Texas perché indossava una spilla con un coleottero vivo ricoperto di gemme preziose.