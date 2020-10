Ha l'emicrania da 7 anni: le trovano una cisti piena di vermi nel cervello

Questa storia arriva dall'Australia e ha dell'incredibile. Una giovane donna 25enne ha sofferto di forti e ininterrotte emicranie per 7 anni. Le terapie che nel tempo ha fatto non sono servite a nulla. I medici credevano che si trattasse di un tumore al cervello, ma la realtà era ben altra. Quando l'hanno operata hanno trovato una cisti con diverse larve di tenia al suo interno: i mal di testa erano causati dai vermi.

Negli anni la donna ha avvertito il dolore 2 o 3 volte alla settimana, fino a quando ha sofferto per 7 giorni interi, con offuscamento della vista. Questo fatto ha allarmato i medici, che l'hanno sottoposta a controlli più approfonditi. Dalle visite è emersa una massa nel cervello, motivo per cui il personale sanitario ha creduto che si trattasse di un tumore.

Ancora non è chiaro come la ragazza sia venuta in contatto con le larve di tenia. Faceva la barista ed era considerato un soggetto a esposizione nulla. Probabilmente ha ingerito le uova accidentalmente e queste si sono propagate al cervello.