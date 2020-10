Assaggiatore di vini cercasi: oltre 200 euro a degustazione

Un'azienda vinicola inglese sta cercando un degustatore di vini con uno stipendio molto interessante: 200 sterline a degustazione. Wine List - questo il nome della società - invierà una selezione di bottiglie che produce tre o quattro volte all'anno: il prescelto dovrà assaggiarli e fornire la sua valutazione.

Nell'annuncio si legge: "Potremmo essere di parte, ma pensiamo che questo potrebbe essere il miglior lavoro del mondo. Vogliamo trovare una nuova aggiunta al nostro panel: qualcuno esterno al commercio del vino che ci aiuti. Ciò contribuirà a integrare le nostre note di degustazione, la comprensione dei vini e il nostro processo decisionale. I vini che condividiamo con te faranno parte di una breve lista di potenziali vini che stiamo prendendo in considerazione".

La figura richiesta non è un professionista, ma un amatore che ha la passione per i vini. In questo modo l'azienda potrà avere un feedback direttamente da quelli che sono i suoi potenziali clienti.

I candidati dovranno avere raggiunto la maggiore età e non avere nessuna qualifica professionale nel settore.