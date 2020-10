"Una mamma per amica" festeggia 20 anni: auguri alle Gilmore Girls

Il 5 ottobre 2000 andava in onda sulla rete WB (negli Usa) la prima puntata della serie televisiva Gilmore Girls, con protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel, rispettivamente nei ruoli di Lorelai Gilmore e Rory. Solo due anni dopo, nel 2002, la serie tv arrivava in Italia (su Canale 5) con il titolo di "Una mamma per amica".

Da allora sono trascorsi ben 20 anni, ma la pluri-premiata serie ideata da Amy Sherman-Palladino che racconta la storia di una mamma single e di sua figlia (unite da un legame profondo e speciale), non è mai stata dimenticata dal pubblico, che continua ad amare ancora oggi le ragazze Gilmore.

Grazie ai dialoghi brillanti, alla profondità dei temi trattati e alla bravura degli attori che compongono il cast, la serie ha ricevuto numerosi riconoscimenti e nomination e nel 2007 è stata inserita dal Times nella lista dei 100 migliori telefilm.

Per festeggiare l'importante anniversario di una serie tanto apprezzata, per la gioia dei fan, dallo scorso 7 settembre Italia 1 ha cominciato a trasmettere nuovamente "Una mamma per amica", che va in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì.

(Credits photo: Facebook/GilmoreGirls)