Anno nero per il cinema: "Dune" rimandato al 2021 e "The Batman" al 2022

Il 2020 è destinato ad essere ricordato come il periodo nero per il cinema mondiale. A causa dell'emergenza sanitaria in corso, sono sempre più numerose le grandi produzioni costrette ad annunciare un rinvio.

A distanza di pochi giorni dalla notizia della chiusura del colosso americano Cineworld e del rinvio del nuovo film di James Bond, "No time to die", arriva anche la conferma del rinvio di "Dune" all'1 ottobre 2021 e di "The Batman" al 2022.

Il remake di "Dune" di Denis Villeneuve, inizialmente in programma per il 20 novembre 2020, aveva già subito un rinvio al 18 dicembre. Uno slittamento che, per effetto domino, ha costretto la Warner Bros. a posticipare anche il nuovo film sul Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson, oltre a "The Flash" e al sequel di "Shazam". In controtendenza, "Matrix 4" di Lana Wachowski uscirà anticipatamente il 22 dicembre 2021, invece dell'1 aprile 2021.

Lo slittamento di tante uscite è dovuto principalmente al timore dei gruppi internazionali che il lancio si riveli un flop, generando margini troppo bassi, come accaduto a "Tenet" di Christopher Nolan uscito in sala il 26 agosto.

