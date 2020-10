Piero Angela: "Serve l’esercito in strada"

Piero Angela torna a commentare l’emergenza coronavirus in una recente intervista rilasciata in occasione della presentazione di "Superquark +".

Rispondendo alle domande dei cronisti, il divulgatore scientifico ha dichiarato (ancora una volta) tutta la sua preoccupazione per questa seconda ondata che sta già colpendo l'Europa e l'Italia. Angela ha ribadito che la pericolosità di questo virus non deve essere assolutamente sottovalutata.

«Serve l’esercito in strada che chieda il rispetto delle distanze e intimi ai cittadini di indossare la mascherina. Non bisogna portare la malattia in giro», ha dichiarato lo storico presentatore di Superquark, aggiungendo: «È necessaria la protezione, in particolare nelle scuole. Non c’è abbastanza pressione sul pubblico perché rispetti distanziamento e perché indossi la mascherina, in attesa del vaccino»

In altre parole, per Piero Angela "bisogna incentivare il rispetto delle regole", agendo soprattutto sui giovani che, sentendosi invulnerabili, rischiano di comportarsi come degli untori portando il virus in giro e contagiando le persone più vulnerabili.

(Credits photo: Getty)