Instagram festeggia 10 anni regalando agli utenti la possibilità di cambiare icona

Esattamente dieci anni fa, il 6 ottobre 2010, Instagram compariva per la prima volta negli app store. Per festeggiare il suo decimo compleanno, l'applicazione di fotografie ha regalato a tutti gli utenti una simpatica sorpresa detta easter egg: si tratta della possibilità di cambiare l'icona sui propri smartphone.

Per sbloccare l'opzione bisogna accedere al menu "Impostazioni" e scollare verso il basso. A questo punto comparirà un messaggio festoso che recita: "Festeggia con noi! Per festeggiare il nostro compleanno, ti invitiamo a cambiare icona della tua app scegliendo la tua preferita qui sotto. Grazie per aver scelto di far parte della nostra storia e di usare Instagram per condividere la tua".

Ecco un tutorial che mostra come fare:

Instagram, per festeggiare i suoi 10 anni, fa cambiare la sua icona!



Vai su Instagram, poi Impostazioni, e tira giù il menù fin quando non appaiono le icone! pic.twitter.com/6B0Sanp9qt — Trash Italiano (@trash_italiano) October 6, 2020

Le varianti proposte tra le quali scegliere sono ben 12: dalle più classiche alle più colorate. Il messaggio non rivela per quanto tempo sarà possibile modificare l'icona, quindi conviene provarci subito!