McAfee: arrestato per evasione fiscale il miliardario fondatore dell'azienda dell'antivirus

John David McAfee è stato arrestato lo scorso 3 ottobre all'aeroporto El Prat di Barcellona (grazie ad una segnalazione dell'Interpol) e ora attende di essere consegnato agli Stati Uniti, dove è ricercato per reati di evasione fiscale. La notizia è stata resa ufficiale martedì dalla polizia spagnola.

Il miliardario statunitense, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (che sta indagando sulla questione), non ha dichiarato i milioni di dollari guadagnati tra il 2014 e il 2018 con attività legate alle criptomonete, oltre che con lavori di consulenza, conferenze e la vendita di diritti della sua biografia per un documentario.

Non è la prima volta che il fondatore ed ex proprietario della società che commercializza il celebre software antivirus McAfee ha problemi con la giustizia. Il 75enne ha un passato a dir poco turbolento.

Considerato un vero genio nel campo dei software, è nato a Cinderford nel 1945 e cresciuto in Virginia, si è laureato in matematica nel 1969, iniziando ad insegnare presso il Northeast Louisiana State College. Ma qui iniziarono i guai. Fu licenziato per una relazione con una studentessa, ebbe problemi di alcolismo, fu arrestato più volte per uso di marijuana e venne anche accusato di stupro.

Nel 1986, quando fece la sua comparsa il primo virus per computer (c)Brain, intravide il business e fondò la McAfee Associates. Nonostante il successo, nel 1994 si dimise e vendette tutte le azioni per 100 milioni di dollari, trasferendosi in Belize e cambiando business, ma continuando a macinare guadagni con le sue attività... fino al recente arresto.

