L'iPhone 12 sarà presentato ufficialmente il 13 ottobre

Il nuovo iPhone 12 sarà presentato in anteprima il 13 ottobre prossimo. A dare l'annuncio proprio la Apple in un comunicato ufficiale. La presentazione si terrà in streaming direttamente dall'Apple Park di Cupertino, a partire dalle ore 19 ora italiana.

Il nuovo smartphone della mela mozzicata avrà i bordi squadrati e supporterà il 5G. Secondo le prime indiscrezioni, l'iPhone 12 sarà disponibile in 4 modelli. Ce ne sarà uno con lo schermo da 5,4 pollici (più piccolo dell'iPhone 11) e uno con schermo da 6,7 ​​pollici, il più grande in assoluto.

L'annuncio della presentazione è arrivato un po' tardi rispetto agli altri anni. La società di Cupertino, infatti, solitamente mostra al pubblico i nuovi modelli nel mese di settembre, ma a causa del Covid quest'anno l'evento è slittato di un mese.

Secondo alcune voci, insieme alla presentazione del nuovo iPhone, Apple potrebbe rendere note altre novità su cui sta lavorando, come ad esempio nuove cuffie, un Home Pod più piccolo e più economico e il primo Mac basato su tecnologia ARM. Non ci resta che aspettare qualche giorno per saperlo.