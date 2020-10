La figlia di Kate Moss debutta in passerella in occasione della Paris Fashion Week

Solo lo scorso 29 settembre Lila Grace Moss ha compiuto 18 anni, ma sembra avere già le idee piuttosto chiare sul suo futuro. Ha infatti dimostrato di essere già pronta a seguire le orme di sua madre nel mondo della moda.

Unica figlia della top model di fama mondiale Kate Moss, nata dalla relazione con l'editore Jefferson Hack, Lila ha appena debuttato in passerella e lo ha fatto sfilando per la casa di moda italiana Miu Miu in occasione della Paris Fashion Week 2020.

Lila, che ha evidentemente ereditato da sua madre la passione per la moda, è stata messa sotto contratto dall'agenzia dell'ex modella, la Kate Moss Agency.

Il suo esordio in passerella a 18 anni ricorda quello della stessa Kate: anche lei, infatti, ha sfilato per la prima volta nel 1992, appena maggiorenne, per Dolce & Gabbana.

(Credits photo: Instagram/miumiu)