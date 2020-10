Labrador corre nel parco con un sex toy in bocca (e nessuno riesce a fermarlo)

Un Labrador di nome Charlie ha trovato un simpatico giocattolo nel parco, l'ha preso e ha iniziato a correre felice. La sua dog sitter, Klara Robson, si è accorta che il cane aveva scovato qualcosa nell'erba, pensava si trattasse di un bastone e ha scattato una foto al cucciolone per inviarla ai proprietari.

Guardando la fotografia, però, Klara ha visto che non era un semplice pezzo di legno, ma un sex toys! Charlie aveva in bocca un bizzarro dildo, più precisamente un vibratore. E se ne è affezionato subito. La donna ha cercato di prenderlo, ma il cane è scappato: ha dovuto rincorrerlo per 15 minuti prima di riuscirci.

La simpatica scenetta è stata condita anche con un altro cane, con il quale Charlie si è messo a giocare. Proprio non volevano saperne di lasciare andare il bottino. Un po' imbarazzata e molto divertita, la dog sitter alla fine ha tolto il sex toys dalle grinfie di Charlie!