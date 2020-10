Liberato su cauzione l'ex poliziotto che ha ucciso George Floyd

Derek Chauvin è oggi libero. L'ex poliziotto che ha ucciso George Floyd a Minneapolis era in carcere con l'accusa di omicidio di secondo grado dal 31 maggio scorso. Si trovava in isolamento nel carcere di massima sicurezza di Oak Park Heights. Ha pagato la cauzione fissata dal tribunale e, in attesa del processo che si terrà il prossimo marzo, sarà sottoposto a libertà vigilata.

Non si conosce ancora la provenienza di questa enorme cifra: sono stati sborzati 1 milione di dollari per liberare l'ex agente di Polizia. Chauvin avrà delle limitazioni: ad esempio non si potrà avvicinare alla famiglia Floyd e non potrà più svolgere il suo lavoro. Ovviamente, gli sono stati tolti tutti i permessi per le armi.

L'ex poliziotto rischia 40 anni di carcere per l'uccisione di George Floyd. Durante un fermo, lo scorso 25 maggio, l'afroamericano è morto soffocato: l'agente gli ha tenuto premuto il ginocchio sul collo per alcuni interminabili minuti, nonostante l'uomo continuasse a ripetere che non riusciva a respirare. Per questo episodio, insieme ai colleghi Thomas Lane, Alexander Kueng e Tou Thao, Chauvin ha perso il lavoro.