Donald Trump: “Essere stato contagiato è stata una benedizione di Dio”

Nei giorni scorsi anche il Presidente americano Donald Trump e sua moglie Melania hanno contratto il Coronavirus. Il tycoon è stato anche ricoverato per qualche giorno ma oggi sta meglio e, in un video su Twitter, ha dichiarato: “Penso che il mio contagio sia stata una benedizione di Dio, una benedizione sotto mentite spoglie”.

Per guarire Trump ha assunto il Regeneron, un farmaco sperimentale che adesso lui vorrebbe fornire gratuitamente a tutti gli americani: “Ci sono molte aziende nella fase finale del vaccino – ha commentato – avremo il vaccino tra pochissimo tempo, penso prima delle elezioni. La Food and Drug Administration sta agendo in fretta come non mai, abbiamo accelerato i tempi”.

Per il Presidente, insomma, il vaccino potrebbe essere pronto nelle prossime settimane: “Ma è coinvolta la politica – ha aggiunto – e va bene. Vogliono fare i loro giochi e magari arriverà subito dopo le elezioni”.

In questi giorni Trump è tornato a lavorare alla Casa Bianca nel suo Studio Ovale: per consentirgli di tornare ai suoi impegni sono state adottate rigide misure di sicurezza, con accessi limitati all’edificio.