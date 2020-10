Il 25 ottobre si torna all'ora solare: potrebbe essere l'ultima volta

Sta per tornare l'ora solare: nella notte tra il 24 e il 25 ottobre (l'ultima domenica di ottobre) dovremo spostare le lancette indietro di un'ora dalle 3 alle 2 del mattino.

Il passaggio all'ora solare permette di ottenere risparmi energetici (grazie allo sfruttamento della luce naturale) ma, come sostenuto dalla Commissione europea nel 1999, rappresenta anche un vantaggio per diversi settori (come trasporti, turismo e tempo libero).

Nel 2018, però, l'Europa ha avviato una consultazione pubblica e oltre l'80% dei cittadini partecipanti si è detta favorevole all'abolizione dei cambi (che secondo alcuni avrebbero effetti negativi sulla salute). Per questo dal 2021 potrebbe essere annullato il cambio d'orario.

La decisione, però, mette evidentemente in contrasto gli interessi dei paesi del Nord Europa (che, per la vicinanza al Polo Nord, non ottengono grandi benefici dall'ora solare) con quelli del Sud Europa, che guadagnano un'ora di luce naturale con conseguente risparmio sui consumi energetici.

Viste le divergenze, la Commissione ha stabilito che entro il 2021 ogni stato potrà scegliere quale orario adottare in base alle proprie esigenze. Ma l'Italia insiste nel voler mantenere il cambio dell'ora, evidenziando le problematiche che potrebbero derivare nel caso in cui ogni Paese dovesse scegliere il proprio orario.